Garlasco quel sangue è di Chiara Il tappetino nel bagno e le tracce di dna su un capello nei rifiuti

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco svelano nuovi dettagli: il sangue sul tappetino del bagno è stato confermato appartenere alla stessa vittima, Chiara. Questa scoperta, grazie agli ultimi esami, ridimensiona le ipotesi e potrebbe segnare una svolta decisiva nel caso. La verità sta emergendo lentamente, e il quadro si chiarisce: si apre la strada a un possibile allontanamento di Andrea Sempio dall’inchiesta. La giustizia continua a fare luce su quei tragici eventi.

L'incidente probatorio sulle tracce mai analizzate relative all'omicidio di Garlasco di 18 anni fa continua. I nuovi esami effettuati hanno accertato che il sangue trovato sul tappetino del bagno "è di Chiara Poggi". Un dettaglio non da poco che allontana ulteriormente un nuovo processo e scagiona Andrea Sempio, l'unico nuovo indagato in questo procedimento. Quindi sarebbe solo della vittima il profilo genetico individuato sui tre tamponi autoptici prelevati a lei, mentre dal segmento pilifero trovato nei rifiuti non è stato possibile ricavare alcunché. Questo - riporta Il Messaggero - l'esito delle nuove analisi effettuate dai consulenti di parte sulle ultime tracce campionate nell'incidente probatorio disposto nella nuova indagine dei pm di Pavia sul delitto di Garlasco, consumatosi il 13 agosto 2007 e per il quale è stato condannato l'allora fidanzato della vittima Alberto Stasi.