Tornei di videogiochi Magic e Pokémon E c’è chi fa l’uncinetto

Un pomeriggio all'insegna del divertimento, della socialità e della passione per il gaming e l’arte manuale. Sabato, il Pertini Summer Fest apre le sue porte con eventi coinvolgenti e momenti di svago per tutti i giovani. Dalle sfide sui campi virtuali ai laboratori creativi, ogni partecipante troverà qualcosa che accende la sua passione e crea ricordi indimenticabili. Alle 16, sarà attivo il crafting corner, dove...

Un pomeriggio di divertimento e socialità dedicato ai giovani. Sabato andrà in scena la prima edizione del Pertini Summer Fest, con eventi non stop dalle 14 a poco prima della mezzanotte. Gli appassionati di videogiochi potranno sfidarsi in un torneo di Fifa, mentre gli amanti dei giochi di carte avranno l'opportunità di partecipare a un torneo di magic: The Gathering o dedicarsi al Pokemon free play. Alle 16 sarà attivo il crafting corner, dove sarà possibile imparare a lavorare all'uncinetto o a maglia. Contemporaneamente, nell'area riviste, prenderà il via un torneo con l'associazione di Scacchisti di Cinisello.

