Nonostante la spaccata apre la Bottega della bontà

nonostante la spaccata, la Bottega della Bontà riaprirà regolarmente domani alle 10 con il tradizionale taglio del nastro. La visita dei ladri, che ha causato ingenti danni materiali ma non ha scalfito lo spirito di questa attività dalla forte vocazione sociale, non fermerà la determinazione della Cooperativa San Vitale e Coldiretti. Dopo aver ripristinato i locali in tempi record, sono pronti a inaugurare una nuova fase di speranza e solidarietà, perché la forza di una comunità si misura anche nei momenti difficili.

Aprirà regolarmente domani, con il taglio del nastro alle ore 10, la Bottega della Bontà, malgrado la visita dei ladri che lunedì notte sono entrati nel negozio facendo danni materiali più ingenti di quanto non sia stato il reale bottino sottratto: hanno colpito un’attività dalla vocazione fortemente sociale, ma la Cooperativa San Vitale e la Coldiretti non si fermano e, dopo aver ripristinato i locali a tempo di record sono pronti a inaugurare la Bottega delle Bontà di Classe. "Abbiamo stretto i denti per l’ennesima volta– dice Romina Maresi, presidente della cooperativa San Vitale –, questo è un progetto di cooperazione, con tante persone coinvolte, al quale teniamo moltissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nonostante la spaccata apre la Bottega della bontà

In questa notizia si parla di: bottega - bontà - nonostante - spaccata

Nonostante la spaccata apre la Bottega della bontà; Il negozio gestito da disabili reagisce dopo il furto: taglio del nastro per la rinnovata bottega.