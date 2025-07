L’arcivescovo | in gita con l’oratorio

metà di questa avventura, condividendo momenti di spensieratezza e riflessione con i giovani del oratorio. Un'occasione speciale per rafforzare il legame tra fede, amicizia e natura, sempre nel ricordo di don Gnocchi, esempio di dedizione e amore.

Nel ricordo di don Gnocchi. Sabato l’ arcivescovo Mario Delpini sarà tra tende e zainetti in Trentino, per trascorrere la giornata al campeggio estivo dell’ oratorio di Cernusco in Val di Sole e celebrare il sacerdote beato che ebbe come prima destinazione proprio l’oratorio sul Naviglio. L’accoglienza sarà festosa, come da tradizione, con saluti e foto di rito, testimonianza di un legame vivo tra il prelato e i giovani. Sarà lui a guiderà la preghiera dell’Angelus, accompagnandola con una breve meditazione. Verrà letto anche un brano di don Carlo Gnocchi. "Riascoltare le sue parole, per i ragazzi della Martesana, sarà certamente motivo di sprone per imitarlo", spiega la diocesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it