Pontida al via la kermesse leghista

(Di domenica 6 ottobre 2024) 11.10 Momento di raccoglimento prima dell'inizio dellaIl leader Salvini assieme a esponenti del partito come il ministro Calderoli e i capigruppo di Camera e Senato,Molinari e Romeo,ha guardato sul maxischermo le immagini dei militanti scomparsi e del massacro di Hamas del 7 ottobre. Al raduno bagno di folla per l'eurodeputato, Vannacci. "Se prenderò la tessera della Lega? Ne parleremo",ha detto Tra gli stand quello per la raccolta firme #iostoconsalvini per sostenere il leader nel processo Open Arms. (Servizitelevideo.rai)