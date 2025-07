Villa Pamphili Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia | Nel suo soggiorno a Roma si era spacciato per tenore

Una vicenda sorprendente e intricata quella che coinvolge Villa Pamphili Kaufmann, protagonista di un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica. Dopo aver passato un soggiorno a Roma spacciandosi per tenore, il 46enne greco si trova ora al centro di una delicata procedura psichiatrica. La sua speranza di tornare negli Stati Uniti è sfumata, mentre le autorità di Atene ne hanno disposto l’estradizione in Italia. Ecco cosa è successo realmente.

Il 46enne sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Sperava di ritornare negli Stati Uniti ed è invece stato estradato in Italia dalle autorità di Atene. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia | Nel suo soggiorno a Roma si era spacciato per tenore

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - kaufmann - distrugge

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

VILLA PAMPHILI, LE VITTIME PROBABILMENTE NON ERANO SENZA TETTO. ECCO PERCHÉ Il giallo di Villa Pamphili sembra non avere fine, i corpi della donna e della piccola, risultate poi essere madre e figlia, trovate senza vita sabato scorso nel parc Vai su Facebook

Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia | Atteso a Roma venerdì al carcere di Rebibbia, andrà in Psichiatria; Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann venerdì in Italia; Villa Pamphili, trovata la casa dove Francis Kaufmann visse con Anastasia Trofimova e Andromeda: «Se ne andarono senza pagare».

Kaufmann distrugge la cella in Grecia. La strategia per farsi spostare in psichiatria a Roma - Francis Kaufmann, il presunto killer di madre e figlia a villa Pamphili a Roma, sarà estradato domani in Italia. affaritaliani.it scrive

Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia | Atteso a Roma venerdì al carcere di Rebibbia, andrà in Psichiatria - Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è atteso a Roma venerdì dopo aver devastato la cella in cui era detenuto in Grecia, a Larissa, e dopo essere finito nel repart ... Scrive msn.com