Pacco smarrito come tesoro | quando arriva King Colis al centro commerciale Conero di Ancona

Se hai mai sognato di scoprire un tesoro nascosto tra le scatole smarrite, il Centro Commerciale Conero di Ancona ha una sorpresa per te! Dal 22 al 27 luglio, King Colis porta innovazione, sostenibilità e magia nel mondo dello shopping con il suo pop-up store unico nel suo genere. Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente e a scoprire cosa si cela dietro il mistero dei pacchi a peso. Non perdere questa occasione esclusiva!

Ancona, 10 luglio 2025 — Lo shopping del futuro parla francese, è sostenibile e. pieno di sorprese. Dal 22 al 27 luglio, il Centro Commerciale Conero di Ancona ospita per la prima volta l’innovativo pop-up store di King Colis, la startup che ha conquistato l’Italia (e non solo) con il suo format di vendita tanto semplice quanto rivoluzionario: pacchi misteriosi, acquistabili a peso, provenienti dall’enorme flusso di spedizioni smarrite o non ritirate dagli e-commerce. Dopo aver fatto tappa in città come Milano, Torino, Roma e Cagliari, attirando oltre 100 mila curiosi e vendendo più di 105 tonnellate di pacchi, King Colis porta anche nel capoluogo dorico una formula che unisce risparmio, sostenibilità e curiosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it