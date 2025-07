Calciomercato Juventus Sancho o Conceicao? Le trattative continuano ma questo bianconero dovrà essere ceduto per chiudere l’affare | cosa filtra dalla Continassa

Il calciomercato della Juventus si infiamma: tra Sancho e Conceição, i bianconeri cercano di rafforzare l’attacco con decisione. Tuttavia, per mettere nero su bianco l’affare, è probabile che un giocatore chiave debba essere ceduto. Le trattative continuano intenso dalla Continassa, e il futuro offensivo della Vecchia Signora dipende anche da questo delicato passaggio. Scopriamo insieme le ultime novità e le strategie in corso.

Calciomercato Juventus, arriverà Sancho o Conceicao? Tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juventus si prepara a rafforzare il reparto offensivo con due obiettivi principali: Francisco Conceiçao e Jadon Sancho. La dirigenza bianconera sta lavorando per chiudere le trattative con entrambi, ma ci sono ancora delle questioni da risolvere, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio di Sancho e la clausola di Conceiçao. Calciomercato Juventus, la situazione di Sancho. La situazione di Jadon Sancho è tutt’altro che semplice. Come riportato da Corriere dello Sport, la Juventus ha già fatto un’offerta al Manchester United che si avvicina ai 25 milioni di euro più bonus, una cifra che sta quasi raggiungendo la richiesta iniziale dei Red Devils di 30 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Sancho o Conceicao? Le trattative continuano ma questo bianconero dovrà essere ceduto per chiudere l’affare: cosa filtra dalla Continassa

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare - La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera.

Juventus: lavori in corso per il secondo colpo di calciomercato da mettere a segno dopo David. La nuova settimana sarà determinante per chiarire diversi tavoli, soprattutto quelli per Sancho e Conceicao — Giovanni Albanese Vai su Facebook

#Juventus: work in progress for the second #calciomercato signing to be completed after #David. This new week will be decisive to clarify certain deals, mainly the ones for #Sancho and #Conceicao. [@GiovaAlbanese] Vai su X

Juventus-Conceicao, offerti 22 milioni al Porto: 25 la richiesta. Le news di calciomercato - I bianconeri hanno presentato un'offerta formale da 22 milioni di euro per comprare a titolo definitivo l'esterno, ma il club portoghese ha rifiutato scendendo massimo a 25 per chiudere. Come scrive sport.sky.it

Juventus, Conceicao è la priorità: Sancho l'alternativa. Le news di calciomercato - I bianconeri hanno individuato in Francisco Conceiçao la priorità per rinforzare il reparto esterni. Segnala sport.sky.it