Omicidio suicidio a Milano in zona Corvetto uccide la madre a coltellate e si lancia dall' ottavo piano

Una drammatica tragedia sconvolge Milano, nel quartiere Corvetto: un uomo di 44 anni uccide la madre di 73 anni a coltellate prima di lanciarsi dall’ottavo piano, lasciando la comunità sgomenta. La polizia, intervenuta su segnalazione di un possibile suicidio, ha trovato il grave bilancio di violenza e dolore. Un episodio che richiede riflessione sulla fragilità umana e sui segnali da non sottovalutare.

Dopo l'allarme per il suicidio di un 44enne, la polizia è entrata in casa trovando la donna, di 73 anni, deceduta e con evidenti segni di violenza.

