L’intelligenza artificiale aiuta a prevenire le cadute in ospedale

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la sicurezza ospedaliera, e uno studio innovativo a Bergamo ne è la prova concreta. Promosso da Humanitas Gavazzeni e finanziato dal 5×1000 di Fondazione Humanitas per la Ricerca, il progetto ha portato allo sviluppo di Verso Vision, un sistema di monitoraggio intelligente che mira a prevenire le cadute accidentali dei pazienti. Scopri come questa tecnologia sta salvando vite e cambiando il futuro dell’assistenza sanitaria.

Bergamo. I risultati di un innovativo studio promosso da Humanitas Gavazzeni e finanziato dal 5×1000 di Fondazione Humanitas per la Ricerca sono stati pubblicati su Frontiers in Digital Health, rivista scientifica internazionale. Obbiettivo: la prevenzione delle cadute accidentali di pazienti ricoverati. Parte integrante del progetto è stato Verso Vision, un sistema di monitoraggio basato sull’ intelligenza artificiale, impiegato per la prima volta in Italia proprio da Humanitas Gavazzeni, in collaborazione con l’azienda bergamasca Medi.Ma. “La pubblicazione di un nostro studio su una rivista prestigiosa come Frontiers rappresenta un indubbio riconoscimento per il lavoro svolto – dichiara Emilio Bombardieri, Direttore Scientifico di Humanitas Gavazzeni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’intelligenza artificiale aiuta a prevenire le cadute in ospedale

