la tv vince se guarda ai giovani

La televisione, il vecchio re del Novecento, si trova oggi a un crocevia cruciale: vincerà solo guardando ai giovani, il motore del futuro. Ignorare questa verità sarebbe come rifiutare di leggere il presente, e rischierebbe di consegnare il suo trono a nuovi protagonisti. Il vero successo si gioca sulla capacità di innovare e coinvolgere, perché solo così la TV può continuare a essere il mezzo preferito delle nuove generazioni.

Il futuro passa dai giovani. Qualche volta è solo un luogo comune che all'occorrenza fa comodo sventolare. Nel caso dei mezzi di comunicazione no, è una implacabile verità che, ciclicamente, viene messa alla prova, generalmente dopo averla ignorata o trascurata. Ora tocca alla televisione, il "medium" re del Novecento che in questi anni passa sotto la forca caudina di un ricambio generazionale che non è mai stato così frenetico e impaziente. Risultato, tanti osservatori (ma non solo quelli) lamentano il progressivo teledisinteresse di Generazione Z e dintorni, in sostanza della fascia anagrafica compresa tra i quindici e i trentaquattro anni, una fascia peraltro pregiatissima non solo per gli investitori ma pure per la piattaforme, i social network eccetera.