si conferma come protagonista indiscusso delle sale, attirando un pubblico variegato e desideroso di scoprire questa nuova incarnazione del supereroe. Nonostante le controversie, il film di Gunn sembra aver conquistato gli spettatori, ponendo le basi per un confronto acceso tra critica e pubblico. È davvero Superman a fare il pieno di successi o ci sarà spazio per sorprese nei prossimi giorni? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Il nuovo film ispirato al celebre supereroe Superman è approdato nelle nostre sale, ed ovviamente è tempo di fare primi bilanci. Accompagnato da una serie di critiche non esattamente positive, tra l’altro condite da polemiche legate alla rottura anticipata dell’embargo sulle recensioni, il nuovo Superman di James Gunn ha esordito ieri, 9 luglio 2025, direttamente al primo posto del Box Office ITALIA. Secondo i dati raccolti da Cineguru, il film DC ha incassato una cifra stimata di 431 mila euro, con una media per sala da circa mille euro. La cifra raccolta, seppur in linea con quella guadagnata da “ L’uomo d’acciaio ” nel 2013 (425 mila), rappresenta un partenza col freno a mano tirato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Superman primo, ma senza gloria

