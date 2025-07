corpi che raccontano storie di attivismo politico un weekend di danza a kilowatt festival 2025

Nel cuore di Arezzo, il Kilowatt Festival 2025 si trasforma in un palcoscenico di storie di attivismo politico raccontate attraverso il linguaggio universale della danza. Un weekend ricco di emozioni, incontri e performance che uniscono arte e impegno sociale, invitando il pubblico a riflettere e a vivere il potere del movimento come voce di cambiamento. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da corpi che parlano più delle parole, perché la danza è la vera rivoluzione.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Un weekend all’insegna della danza, con incursioni teatrali, incontri pubblici e musica: le giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio di Kilowatt Festival 2025 sono attraversate da numerosi spettacoli di danza, linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni, capace di emozionare le spettatrici e gli spettatori di tutte le età . SABATO 12 LUGLIO Quattro gli spettacoli che debuttano in prima assoluta o nazionale, nella giornata di sabato 12 luglio. Alle 18:30 è in programma il primo appuntamento con la danza urbana, in Piazza Torre di Berta: DancehALL, di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, fondatori della compagnia Lost Movement – performance vincitrice del Premio Danza Urbana XL 2025 – è una coreografia che invita gli spettatori a riflettere sul movimento del corpo in un'epoca dominata dalla meccanizzazione; il lavoro vede la partecipazione di danzatrici e danzatori di Sansepolcro che hanno preso parte a un laboratorio condotto dalla compagnia. 🔗 Leggi su Lanazione.it