L' accesso più democratico a medicina

L’accesso democratico a Medicina rappresenta un passo fondamentale verso equità e inclusione nel sistema sanitario. Tuttavia, il dibattito acceso e le opinioni contrastanti rischiano di oscurare i benefici di questa riforma, che, nonostante alcune criticità organizzative, offre l’opportunità di creare un sistema più giusto e accessibile per tutti. È essenziale approfondire i suoi aspetti positivi per valorizzare un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il futuro della formazione medica in Italia.

Lo slogan piuttosto banale utilizzato da alcuni politici e organi di stampa riguardo alla riforma degli accessi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia "abolizione del numero chiuso a Medicina" ha creato una situazione davvero bizzarra. Questi infondati timori rischiano di travolgere una legge che, nonostante alcuni problemi organizzativi (legati agli alti flussi degli studenti attesi), contiene invece molti spunti positivi, a cominciare da un'effettiva "democratizzazione" del processo di ammissione al corso di Medicina. La riforma concerne l'accesso e si guarda bene dall'abolire il numero programmato degli iscritti: la cosa sarebbe semplicemente impossibile per una serie di validi motivi legati da un lato al livello qualitativo minimo necessario a formare un medico (come è richiesto anche dall'Unione Europea) e dall'altro dal rischio di ritrovarsi in pochi anni con un numero esorbitante di medici.

Accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo: addio al numero chiuso tradizionale, semestre filtro e graduatoria nazionale. Le novità - Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rivoluziona l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria, introducendo il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

