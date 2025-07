Passera ha aderito all' opas di Banca Ifis apportato il 3,97%

Coraggio e visione strategica al centro del mondo finanziario: Corrado Passera, fondatore di Illimity, ha deciso di aderire all'OPA di Banca Ifis, portando il suo pacchetto azionario al 3,97%. Con questa mossa, si rafforza un panorama ormai dominato dall’adesione collettiva, dove l’85,22% del capitale è già stato apportato. L’offerta si concluderà venerdì: le azioni...

