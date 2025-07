Calhanoglu Galatasaray i turchi non cambiano l’offerta proposta ai nerazzurri per il trequartista | il punto

Nessuna svolta nel trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray: i turchi mantengono ferma l’offerta di 10 milioni di euro, nonostante la carriera di grande spessore del trequartista nerazzurro. La trattativa, che sembrava ormai conclusa, si arena ancora una volta: cosa riserverà il futuro al centrocampista? Restate con noi per aggiornamenti esclusivi e analisi approfondite.

Calhanoglu Galatasaray, i turchi non si smuovono dal punto di partenza: questa è l’offerta per riportare in patria il centrocampista nerazzurro. La trattativa di calciomercato Calhanoglu Galatasaray sembrava fosse oramai in porto ma è successo qualcosa. Stando alle parole della Gazzetta dello Sport infatti il Club anatolico non si sarebbe smosso dalla proposta iniziale di 10 milioni di euro nonostante la grandissima carriera del centrocampista nerazzurro. Hakan Calhanoglu è senza dubbio uno dei pilastri del centrocampo dell’ Inter. Arrivato a Milano nel 2021 dopo una lunga esperienza con il Milan, il turco ha saputo imporsi come uno dei giocatori più affidabili e determinanti della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com