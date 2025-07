Incendio a Porto Sant’Elpidio donna salvata sul balcone di casa

Notte di paura a Porto Sant'Elpidio, quando un incendio scoppiato alle prime luci dell’alba ha messo in moto i soccorritori. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di salvare una donna rimasta bloccata sul balcone, vittima di un rogo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Un esempio di prontezza e professionalità che ancora una volta dimostra quanto sia fondamentale il lavoro dei nostri eroi in divisa.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 10 luglio 2025 – Incendio divampato intorno alle 2, in un appartamento a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Messa in salvo l’inquilina che aveva trovato rifugio sul balcone di casa. I vigili del fuoco di Fermo e di Civitanova Marche ( Macerata) hanno domato le fiamme e salvato l'inquilina. Erano circa le 2 quando il 115 ha ricevuto una richiesta di intervento per un violento incendio scoppiato in un appartamento al terzo piano, l'ultimo, di una palazzina in piazza Alighieri, a Porto Sant'Elpidio. Arrivati sul posto a sirene spiegate, i vigili del fuoco, hanno trovato l'inquilina che cercava di mettersi in salvo sul balcone della casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it