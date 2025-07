Sancho Juventus l’inglese vuole solo i bianconeri! A che punto è la trattativa con il Manchester United e cosa cambia dopo i rumors su Conceicao

Jadon Sancho, stella del Manchester United, avrebbe scelto i bianconeri come sua prossima squadra, alimentando le speranze di una svolta nel calciomercato Juventus. Mentre la trattativa con i Red Devils si fa più concreta, i rumors su Conceição potrebbero aprire nuovi scenari tattici e strategici per la rosa juventina. La Juventus si avvicina a un investimento importante: cosa cambierà dopo questa acquisizione? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno del Manchester United. Il calciomercato Juventus si sta preparando a chiudere una delle trattative più attese del calciomercato. Secondo quanto riportato da La Stampa, Jadon Sancho, attualmente in forza al Manchester United, ha scelto la Juve come sua destinazione. La trattativa, che nelle ultime settimane ha preso piede, è ormai a buon punto, con l’intesa già raggiunta tra la società bianconera e l’entourage del giocatore. La fase finale riguarda ora la risoluzione della buonuscita con lo United, con una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, l’inglese vuole solo i bianconeri! A che punto è la trattativa con il Manchester United e cosa cambia dopo i rumors su Conceicao

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare - La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera.

? Tra la #Juventus e #Sancho balla più di 1Mln€. L’inglese percepisce un ingaggio molto alto, bisogna lavorare bene, ci vuole pazienza. [@romeoagresti - YT @ilbianconerocom] Vai su X

Sancho è sicuro: vuole essere un calciatore della Juventus L’esterno inglese ha fretta di chiudere: avrebbe chiesto al club di accelerare i tempi e definire i dettagli l’operazione Da domani i contatti entreranno nel vivo per provare a sbloccare la trattativa co Vai su Facebook

