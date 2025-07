Von der Leyen con gli Usa potrebbe non essere più come prima

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha sottolineato gli sforzi incessanti per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti che riduca i dazi e favorisca la stabilità economica. Tuttavia, ha anche ammesso che il rapporto tra le due parti potrebbe non tornare mai più come prima, evidenziando le sfide di un equilibrio delicato tra cooperazione e cambiamenti globali. In questo scenario complesso, il futuro delle relazioni transatlantiche si gioca su una linea sottile, e il nostro impegno resta massimo.

"Stiamo lavorando senza sosta per trovare un'intesa iniziale con gli Stati Uniti, per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le imprese hanno bisogno. Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti. Una tassa sull'industria. Una tassa sulle persone. Ma non siamo nemmeno ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma. "Stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen, con gli Usa potrebbe non essere più come prima

