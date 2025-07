Sequestro da 26 milioni di euro | scoperta maxi frode fiscale In 20 finiscono nei guai

Un terremoto nel mondo dell’economia campana: un sequestro da oltre 26 milioni di euro smaschera una maxi frode fiscale che coinvolge 20 persone. La Procura di Santa Maria Capua Vetere lancia un duro colpo alla criminalità economica, dimostrando come la lotta all’evasione sia più forte che mai. Questa operazione testimonia un passo decisivo per tutelare il patrimonio pubblico e rafforzare la legalità nel territorio.

