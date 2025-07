Reazione a Catena troppe sere di fila | sospetto a fine puntata

In un susseguirsi di colpi di scena e strategie vincenti, Le Pari e Patta si sono affermate come nuove campionesse di Reazione a Catena, il popolare game show di Rai 1. Con il loro talento e intelligenza, le tre sorelle, appassionate di scacchi, hanno dimostrato ancora una volta che la determinazione può portare al successo. Ma cosa riserverà loro il futuro nel gioco? La suspense è appena iniziata...

Le Pari e Patta, nuove campionesse di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono riuscite a battere gli Appuntamenti, campioni in carica per meno di una settimana. E nella puntata di ieri, mercoled√¨ 9 luglio, hanno confermato il titolo.¬†Il team √®¬†formato¬†da¬†Stella, Sara e Valentina, tre sorelle accomunate dalla passione per gli scacchi. Le tre hanno rivelato anche di essere state¬†campionesse regionali¬†in questa disciplina per quattro anni consecutivi. Dalla loro hanno dimostrato di avere una perfetta sinergia. E infatti¬†nel gioco dell'Intesa vincente¬†hanno superato gli ex campioni imponendosi¬†con 10 parole contro 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it