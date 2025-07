Pier Silvio Berlusconi paragona Affari Tuoi al gioco d’azzardo e poi assolve Giambruno

Pier Silvio Berlusconi scuote il mondo della televisione con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato ha paragonato Affari Tuoi al gioco d’azzardo e ha assolvuto Giambruno, suscitando discussioni e reazioni immediate. Le sue parole aprono un dibattito acceso sul ruolo e la responsabilità dei contenuti televisivi. Un intervento che promette di influenzare profondamente il panorama mediatico italiano.

Pier Silvio Berlusconi scuote il mondo della televisione con dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato di Mfe non si è limitato a parlare della stagione televisiva in arrivo, ma ha voluto esprimere il suo punto di vista su alcuni programmi e volti noti del piccolo schermo. Tra considerazioni pungenti, appelli alla riflessione e inattesi attestati di stima, le sue parole hanno rapidamente fatto il giro del web, accendendo il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Pier Silvio Berlusconi e le parole durissime su Affari Tuoi.

