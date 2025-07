Fasce di complessità scuole 2025 26 | ecco il file con il dettaglio dei punteggi attribuiti

Se siete interessati a scoprire come si suddividono le scuole italiane in base alla loro complessità per l’anno scolastico 2025/26, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un dettagliato prospetto con i punteggi assegnati a ogni istituzione. Questa classifica è fondamentale per comprendere le risorse e le strategie di supporto dedicate. Ecco tutto quello che bisogna sapere: ecco il file con il dettaglio dei punteggi attribuiti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso il prospetto che classifica le istituzioni scolastiche secondo la loro fascia di complessità. Il documento fornisce un'analisi puntuale dei punteggi assegnati a ciascuna scuola.

Fasce di complessità 2025/26: definiti i punteggi utili per la retribuzione dei Dirigenti Scolastici [Decreto] - Il mondo della scuola si prepara a una rivoluzione: il Ministero dell’Istruzione ha appena pubblicato il decreto con le nuove fasce di complessità per il 2025/26, che influenzeranno la retribuzione dei dirigenti scolastici.

Fasce di complessità, pubblicato il decreto di attribuzione dei punteggi alle istituzioni scolastiche per il 2025/26; Dirigenti scolastici, reso noto dal Ministero il prospetto delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche; IN AGENDA 365 OGGI. I PUNTEGGI PARZIALI DELLE FASCE DI COMPLESSITA’ 2025-26.