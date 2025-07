Prime Day le offerte tech | Huawei Watch 5 e Freebuds 6i in bundle

Se sei appassionato di tecnologia, il Prime Day di Amazon è l’occasione perfetta per mettere le mani su gadget all’avanguardia a prezzi irresistibili. Fino all’11 luglio, approfitta di sconti esclusivi e bundle imperdibili. Tra le offerte più attese ci sono quelle di Huawei: il brand cinese presenta promozioni sul suo innovativo Huawei Watch 5 e sui pratici FreeBuds 6i, creando un mix di stile e funzionalità che non puoi lasciarti sfuggire.

Per gli appassionati di tecnologia, il Prime Day di Amazon è il momento più atteso per acquistare gadget e dispositivi a un prezzo conveniente. Fino all'11 luglio, infatti, il portale di ecommerce offre ai suoi utenti sconti molto interessanti. E tra le offerte più vantaggiose non potevano mancare quelle di Huawei. Il marchio cinese ha annunciato una serie di promozioni su diversi prodotti. Uno in particolare: stiamo parlando del Huawei Watch 5 da 46 mm nella sua versione Space Silver, venduto in bundle con le cuffie Huawei Freebuds 6i ell'elegante colorazione Black ad un prezzo che parte da 649 euro (con uno sconto di quasi 80 euro sul prezzo consigliato). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prime Day, le offerte tech: Huawei Watch 5 e Freebuds 6i in bundle

