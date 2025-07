Voto di sfiducia a von der Leyen l’Italia arriva spaccata | tutti contro tutti Cosa succede

Il Parlamento europeo si prepara ad affrontare una giornata cruciale, con la votazione di sfiducia contro Ursula von der Leyen che ha diviso le forze politiche italiane e europee. Una sfida politica che riflette tensioni crescenti e rischia di scuotere i pilastri dell’Unione. Quali saranno gli effetti di questa frattura sulla stabilità e sul futuro dell'Europa? La risposta potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini di Bruxelles.

Il Parlamento europeo si appresta a vivere una giornata delicata, carica di tensione politica e simbolica. A mezzogiorno, infatti, si terrà la votazione sulla mozione di sfiducia nei confronti della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del suo collegio. Un passaggio parlamentare che, salvo imprevedibili colpi di scena, non dovrebbe portare a un cambio ai vertici, ma che certifica con forza un momento di debolezza politica per la presidente, a meno di un anno dalla sua riconferma. Il segnale arriva in un contesto in cui l'Unione europea è impegnata su dossier centrali, dal negoziato sui dazi con gli Stati Uniti al sostegno alla pace in Ucraina, e in cui sarebbe invece fondamentale una Commissione solida, capace di rappresentare unità e autorevolezza.