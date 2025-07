Chris Lavoro presenta Tree Orchestra | il progetto tra musica riforestazione e sostenibilità ambientale

Tree Orchestra di Chris Lavoro nasce con l’obiettivo di unire musica, riforestazione e sostenibilità ambientale in un’armonia che ispira azioni concrete. In un’epoca di sfide climatiche, questo progetto simbolico dimostra come l’arte possa essere un potente motore di cambiamento, trasformando le note in alberi e le melodie in impegno ecologico. Un esempio di come musica e natura possano suonare insieme per un futuro più verde.

In un’epoca segnata da cambiamenti climatici estremi, progetti come Tree Orchestra di Chris Lavoro rappresentano un esempio concreto di come la musica possa incontrare l’ecologia. Il cantautore, da sempre sensibile ai temi ambientali, ha avviato una riforestazione partecipata che collega le sue canzoni a un gesto simbolico e sostenibile: la piantumazione di alberi. Tree Orchestra: quando gli alberi diventano una band. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare una vera e propria “orchestra di alberi” distribuita nel mondo. Il primo nucleo è composto da 15 alberi esotici (come banani e manghi), adottati tramite la piattaforma Treedom, che consente a chiunque di piantare alberi a distanza in Africa, Sud America o persino in Italia. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Chris Lavoro presenta Tree Orchestra: il progetto tra musica, riforestazione e sostenibilità ambientale

In questa notizia si parla di: chris - lavoro - tree - orchestra

CHRIS LAVORO: dal 30 maggio in radio il nuovo singolo ”LA TUA MAGIA”.

Chris Lavoro, un nuovo progetto musicale all'insegna della sostenibilità - Un sound che Chris Lavoro ama definire “senza additivi”, giocando con l’immaginario delle confezioni di yerba mate. Scrive ehabitat.it