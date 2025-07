Caso Chiara Poggi nuove analisi su Dna maschile e impronta ignota | spunta l’ipotesi di una terza persona

Nuove analisi rivoluzionano il caso Chiara Poggi, riaccendendo i sospetti su una possibile terza persona coinvolta. I reperti finora trascurati, tra cui un’impronta digitale sconosciuta, tracce di DNA maschile e un tampone orale autoptico, aprono scenari inaspettati. La vera domanda è: potrebbe questa scoperta cambiare le sorti dell’indagine e rivelare una verità mai emersa? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo.

La riapertura del caso sull' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, si concentra ora su tre reperti che finora erano rimasti in secondo piano. Si tratta di una para adesiva con un'impronta digitale mai attribuita, del tappetino del bagno dove sono state individuate tracce infinitesimali di Dna maschile, e di un tampone orale prelevato in sede autoptica, da cui si teme non sia più possibile estrarre materiale utile. Tutti elementi ora al centro di un nuovo incidente probatorio, nella speranza di fare finalmente chiarezza su un delitto che continua a dividere opinione pubblica e giustizia.