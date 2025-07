Organizzazione meteorologica5 mila morti l' anno da inondazioni

Ogni anno, le inondazioni improvvise mietono oltre 5.000 vittime in tutto il mondo, rappresentando uno dei pericoli naturali più letali e devastanti. Con un impatto che supera i 50 miliardi di dollari di danni economici, queste calamità richiedono attenzione e strategie di prevenzione sempre più efficaci. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, è fondamentale agire subito per ridurre questa drammatica perdita di vite umane e migliorare la nostra capacità di affrontare il fenomeno.

Le inondazioni improvvise sono uno dei pericoli naturali più letali al mondo, con oltre 5.000 morti all'anno. Rappresentando circa l'85% dei casi di alluvione e hanno anche il più alto tasso di mortalità tra le diverse categorie di inondazioni oltre a causare perdite economiche per oltre 50 miliardi di dollari l'anno. E' quanto rileva l' Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) dopo le pesanti perdita di vite umane causate dalle inondazioni improvvise in Texas, dove secondo l'organizzazione sono centinaia le vittime e decine i dispersi, tra cui molti bambini che si trovavano nei campi estivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net