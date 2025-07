Pronostico Bencic-Swiatek | finisce come nel 2023

Il duello tra Bencic e Swiatek a Wimbledon promette emozioni forti e sorprese, con la numero 4 al mondo che cerca di confermare il suo stato di forma. La sfida si preannuncia aperta e incerta, ma chi avrà la meglio questa volta? Scopriamo insieme statistiche, orario, dove vederla e il pronostico più plausibile: finirà come nel 2023 o riserverà nuove sorprese?

Bencic-Swiatek è una partita valida per le semifinali di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Per la prima volta nella sua carriera la numero 4 al Mondo Swiatek ha raggiunto le semifinali di Wimbledon. La polacca, adesso, se la dovrà vedere contro la svizzera Bencic che anche in maniera inaspettata, c’è da dirlo, ha battuto Andreeva in due set. Ma adesso, però, la gara, sembra essere indirizzata verso la tennista che sotto l’aspetto mentale ha anche dimostrato di essere in palla. In forma. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché non è che sia arrivata facilmente Swiatek a questo traguardo, soprattutto nei quarti ha avuto un momento di grossa difficoltà e solamente se stai bene con la testa, concentrata al punto giusto, riesci in ogni caso a raggiungere un certo tipo di prestazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it