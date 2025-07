Elena Donazzan la meloniana spacca il Parlamento europeo | I bambini di Gaza sono figli di terroristi usati come scudi umani

Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d’Italia, ha scatenato un acceso dibattito al Parlamento europeo con le sue parole contro i bambini di Gaza, definendoli figli di terroristi usati come scudi umani. Un intervento che ha suscitato reazioni contrastanti e portato alla luce il difficile equilibrio tra sicurezza e diritti umani in uno dei conflitti più complessi del nostro tempo. La discussione è appena iniziata…

Un intervento destinato a far discutere quello pronunciato dall’ eurodeputata di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan, nel corso di una recente seduta del Parlamento europeo. Dalle colonne di Bruxelles, la parlamentare ha espresso una ferma difesa dell’operato di Israele, in particolare dopo gli attacchi aerei che hanno colpito la Striscia di Gaza in seguito ai fatti del 7 ottobre 2023. Leggi anche: Hamas dice sì al Piano Usa: è la fine della guerra a Gaza? Richiamando le parole del leader tedesco Friedrich Merz, che in occasione della risposta israeliana all’attacco iraniano aveva parlato di “ lavoro sporco per tutto l’Occidente ”, Donazzan ha dichiarato con toni netti: “Israele ha il coraggio di fare quello che l’Europa non ha il coraggio di fare”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elena Donazzan, la meloniana spacca il Parlamento europeo: “I bambini di Gaza sono figli di terroristi usati come scudi umani”

In questa notizia si parla di: elena - donazzan - parlamento - europeo

Elena Donazzan: «Stop alle auto Euro 5 in Pianura Padana rimandato, prevale buonsenso» - In un contesto sempre più complesso come quello della tutela ambientale, la decisione di posticipare l'eliminazione delle auto Euro 5 in Pianura Padana rappresenta un atto di buon senso condiviso.

Vergogna! Vergogna! Vergogna! Inaccettabili e indegne parole quelle pronunciate nel discorso al Parlamento europeo da parte della eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan che normalizza e giustifica un #genocidio parlando di “coraggio” da parte di Vai su X

Se esiste un punto di non ritorno dell’abiezione umana, beh, lo ha toccato l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan. Che, in un discorso al Parlamento europeo, di cui è sventuratamente deputata, ha detto testuali parole: “I bambini di Gaza uccisi? Son Vai su Facebook

Elena Donazzan: «Stop alle auto Euro 5 in Pianura Padana rimandato, prevale buonsenso»; Donazzan: coraggioso Netanyahu: no di Luisetto, Filippin e Dal Pra; L’eurodeputata Elena Donazzan nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni su Gaza.

Donazzan-shock all’Europarlamento sui bambini di Gaza. Poi la retromarcia “Sono stata travisata” - “Israele ha il coraggio di fare quello che l’Europa non ha il coraggio di fare” e 50 mila bambini uccisi o feriti a Gaza sono "figli di terroristi usati ... Si legge su ecovicentino.it

La formazione degli Its fa scuola in Europa - Gli Istituti tecnici superiori (Its) del Veneto sono stati protagonisti a Bruxelles in un importante convegno promosso dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Elena Donazzan, vicepresidente della ... Scrive polesine24.it