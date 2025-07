Caso Almasri Nordio nega omissioni | I nostri atti smentiscono i giornali Riferirò quando sarà il momento

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, smentisce con fermezza le insinuazioni dei media sul caso Almasri, affermando che i nostri atti dimostrano il contrario e che il momento di fare chiarezza arriverà a tempo debito. In un contesto di grande attenzione politica, le sue parole sottolineano l’importanza di affidarsi ai fatti e alla trasparenza. Quando sarà il momento giusto, spiegheremo tutto nel dettaglio.

“Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato dai giornali “. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito del caso Almasri, arrivando alla Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, a Roma. Il riferimento è alle ricostruzioni di stampa basate sugli atti acquisiti dal Tribunale dei ministri nell’indagine aperta contro Nordio, la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sul caso del generale libico Osama Almasri, arrestato su mandato della Corte penale internazionale ma poi liberato e rimpatriato per l’inerzia del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it