La Schlein rischia il gianicidio. Anche la piccola Cecina sfida la segretaria. E la rivolta toscana si allarga.

L’onda di discontento continua a crescere: dalla Schleìn al piccolo Cecina, le tensioni interne al Partito Democratico si intensificano, con una rivolta sempre più visibile e unita. L’ultima manifestazione si è svolta nell’assemblea dell’Unione Comunale di Cecina, dove gli iscritti hanno espresso un forte sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani. La sfida interna si fa più accesa, e il quadro politico toscano si prepara a un futuro incerto…

L'ultima mini-rivolta è quella d ell'assemblea dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Cecina, riunitasi su impulso degli iscritti dei circoli "Guido Rossa" e "Ilio Barontini", che ha espresso in modo compatto il proprio sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione Toscana, in vista delle elezioni regionali ormai imminenti. Proprio ieri, in una intervista, Giani si era messo a disposizione del partito. Nel documento inviato ai segretari di Federazione e Regionale del partito, Alessandro Franchi ed Emiliano Fossi, i democratici cecinesi ribadiscono "l'urgenza di scelte chiare, a fronte di una scadenza elettorale ormai prossima e della necessità di consolidare il campo largo come alternativa credibile alla destra di governo".