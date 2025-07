Milano ronde punitive anti-maranza | 9 indagati legati a Forza Nuova

Milano è al centro di un'operazione contro le ronde punitive legate a Forza Nuova, con nove indagati e altrettante perquisizioni tra Milano, Pavia, Monza e Como. Le accuse spaziano da associazione per delinquere a istigazione, con l’obiettivo di "mettere in riga" cittadini stranieri sospettati di reati. Un’iniziativa che solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza e i limiti della protesta privata. È fondamentale seguire gli sviluppi di questa inchiesta per capire quali siano le implicazioni per la nostra società.

Nove perquisizioni sono state eseguite, tra le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, costituita per realizzare "ronde" punitive nell'ambito di un gruppo denominato 'Articolo 52', principalmente nei confronti di cittadini stranieri ritenuti autori di reati, e di istigazione a delinquere. L'indagine, svolta dalla Digos di Milano e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lombardia, è coordinata dalla Procura di Milano. L'attività degli investigatori della Polizia di Stato ha inoltre consentito di risalire alle responsabilità di alcuni militanti del gruppo che, lo scorso 11 marzo, avevano diffuso un altro video relativo a una precedente aggressione ai danni di un ragazzo accusato di "molestie". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, ronde punitive "anti-maranza": 9 indagati legati a Forza Nuova

In questa notizia si parla di: milano - ronde - punitive - indagati

Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52 - Una serie di operazioni mirate ha portato a nove perquisizioni tra Milano, Pavia, Monza e Como, coinvolgendo cittadini italiani accusati di aver partecipato a ronde punitive organizzate dal gruppo Articolo 52.

Perquisizioni in tutta la Lombardia dopo le ronde punitive contro stranieri ritenuti responsabili di furti e rapine. Gli indagati sono tutti italiani residenti a Milano, Pavia, Monza e Como: devono rispondere di associazione per delinquere e di istigazione a delinque Vai su Facebook

Ronde anti-maranza. A Milano nove indagati per associazione a delinquere: sono presunti affiliati al gruppo "Articolo 52", costituito per realizzare azioni "punitive" contro cittadini stranieri ritenuti autori di reati @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr Vai su X

Milano, ronde punitive anti-maranza: 9 indagati legati a Forza Nuova; Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52. “Sapevamo sareste arrivati”; Milano, ronde anti-maranza: nove indagati in tutta la Lombardia.

Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52. “Sapevamo sareste arrivati” - Perquisizioni in tutta la Lombardia dopo le ronde contro stranieri ritenuti responsabili di furti e rapine. Riporta ilgiorno.it

Ronde anti-maranza: nove indagati a Milano per associazione a delinquere - Presunti affiliati al gruppo "Articolo 52", realizzavano azioni "punitive" contro cittadini stranieri ritenuti autori di reati ... Come scrive rainews.it