FOTO Al via la stagione 2025-26 | Strega in campo all’Imbriani emozioni e sorrisi per i volti nuovi

È iniziata ufficialmente la stagione 2025-26 del Benevento, tra emozioni e sorrisi dei volti nuovi sotto il sole dell’Antistadio Imbriani. Con i primi passi in campo di Salvemini, Romano, Tsingaras, Saio, Pierozzi e Vannucchi, il Coraggio e la passione riaccendono l’entusiasmo della tifoseria. La sfida è appena cominciata, e il cammino promette grandi emozioni: restate con noi per scoprire tutto sulle prossime avventure giallorosse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Signori, si parte. E' iniziata ufficialmente questa mattina la stagione 2025-26 del Benevento in campo all'Antistadio Imbriani per svolgere la prima seduta agli ordini di mister Auteri e del suo staff (LEGGI QUI). Presenti tutti i nuovi acquisti, vale a dire Salvemini, Romano, Tsingaras, Saio, Pierozzi e l'estremo difensore Vannucchi. Out i dissidenti Acampora, Agazzi, Berra, Lucatelli, Viviani, Meccariello e Pinato la cui situazione deve essere ancora definita. Grande emozione nei volti soprattutto di Giugliano, Battista e Del Gaudio, reduci da un torneo da incorniciare con l'Under 17 di Floro Flores e al loro debutto con i grandi dopo la sottoscrizione del primo contratto da professionista.

In questa notizia si parla di: stagione - campo - imbriani - strega

