Enac | Orio nessun buco nella sicurezza Il trasporto aereo non è stato a rischio

Dopo il dramma all’aeroporto di Orio, l’Enac rassicura: nessun buco nella sicurezza e il trasporto aereo rimane affidabile. Le parole di Pierluigi Di Palma, presidente dell’ente, mirano a tranquillizzare i viaggiatori, mentre sindacati e forze dell’ordine chiedono un tavolo di confronto per affrontare le criticità. La sicurezza resta una priorità, e il dialogo è fondamentale per garantire voli tranquilli e senza rischi.

AEROPORTO. Le parole del presidente dell'ente, Pierluigi Di Palma, il giorno dopo il dramma. Cgil-Cisl-Uil: «Un tavolo sul tema». I sindacati di polizia: «Pochi agenti, ma non sono responsabili».

"Nessun buco nella sicurezza": l'Enac replica dopo la tragedia a Orio al Serio - Dopo la tragedia di Orio al Serio, ENAC rassicura: "Nessun buco nella sicurezza". Il presidente Di Palma sottolinea che "il presidio ha funzionato, nessuna difficoltà infrastrutturale".

