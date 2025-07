Retegui saluta l’Atalanta e va in Arabia per 68 milioni

Matteo Retegui dice addio all’Atalanta, con un affare da 68 milioni di euro che segna una svolta nel calcio italiano. La Serie A perde il suo capocannoniere, destinato a brillare in Arabia al Al Qadash con un contratto faraonico. Una cessione che scuote gli equilibri e apre nuovi orizzonti per il giovane talento, lasciando il club bergamasco a riflettere sulle sfide future.

La Serie A si appresta a perdere il capocannoniere della scorsa stagione. Matteo Retegui saluta l’Atalanta per trasferirsi in Arabia, all’ Al Qadash, che verserà nelle case dei bergamaschi circa 68 milioni e al giocatore un contratto faraonico. RETEGUI SALUTA L’ATALANTA: I DETTAGLI DELLA CESSIONE La Dea aveva provato ad alzare il muro respingendo la prima offerta di circa 50 milioni, salvo poi doversi arrendere difronte al rilancio del club arabo che ha messo sul piatto circa 68 milioni più bonus e al giocatore un contratto quadriennale a 20 milioni di euro a stagione. Una cifra esorbitante ed insostenibile per ciascuna società della Serie A, inclusa l’Atalanta che comunque realizza una plusvalenza di circa 50 milioni, avendo acquistato l’attaccante italo argentino nella scorsa estate dal Genoa, per rimpiazzare Scamacca, per circa 20 milioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Retegui saluta l’Atalanta e va in Arabia per 68 milioni

