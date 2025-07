Pixel Drop di luglio a sorpresa | per chi ha Pixel 9 Pro un anno gratuito di Google AI Pro

Il Pixel Drop di luglio sorprende ancora una volta: chi possiede un Pixel 9 Pro può godere di un anno gratuito di Google AI Pro, un regalo inaspettato che rende ancora più irresistibile il top di gamma di Google. Dopo il successo di giugno, questa iniziativa dimostra come Google continui a premiare i suoi utenti con innovazioni e vantaggi esclusivi. Ma le novità non finiscono qui… Leggi tutto

L’ultimo era stato quello di giugno, e questo non era in calendario. In effetti il vero Pixel Drop è quello che riguarda il telefono top di gamma di Google, ma ci sono altre novità. 🔗 Leggi su Dday.it