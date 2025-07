Ricorso Salernitana | nessuna urgenza il Tar dispone la conversione del rito

Il TAR del Lazio ha recentemente emesso un'ordinanza riguardante il ricorso della Salernitana, aprendo la strada alla conversione del rito in quello ordinario, anche se con riserva di decisione sul merito. Questa scelta rappresenta un passo importante nel procedimento, offrendo nuove speranze e aggiornamenti per i tifosi e gli stakeholder coinvolti. Scopriamo insieme quali sono le implicazioni e i prossimi passi di questa delicata vicenda.

Tempo di lettura: 9 minuti di Gigi Caliulo Conversione del rito a quello “ordinario” (seppure speciale) di cui all’articolo 119, comma 1, lettera g del Codice di procedura amministrativa con riserva di successivo provvedimento per la definizione del merito della controversia. Il TAR del Lazio ha finalmente pubblicato l’ordinanza sul ricorso presentato dalla Salernitana: i giudici amministrativi non si sono – ancora – espressi sulla legittimitĂ delle azioni del Presidente della Lega di B stabilendo per ora che il rinvio dei playout non ha determinato l’esclusione del club granata. La legittimitĂ del provvedimento, però, va trattata non col rito speciale sportivo ma in un altro ambito ovvero quello inserito nell’articolo dedicato alle “decisioni di CONI o federazioni sportive”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ricorso Salernitana: nessuna urgenza, il Tar dispone la conversione del rito

