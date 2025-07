Non versiamo una lacrima per Horner il suo licenziamento è una grande notizia Times

Nell’universo sfavillante della Formula 1, il licenziamento di Christian Horner ha suscitato reazioni contrastanti e commenti pungenti. Il Times non ha nascosto il suo scetticismo, suggerendo che la Red Bull avrebbe dovuto agire molto prima. In un mondo in cui le polemiche sono all’ordine del giorno, questa decisione apre nuove riflessioni sul valore e sulla resilienza di questo sport. Eppure, cosa ci riserva il futuro?

Dopo lo shock ecco i commenti. Il più affilato dei quali è del Times. Il giornale londinese evidentemente non aspettava altro che il licenziamento di Christian Horner: la Red Bull – scrive – avrebbe dovuto cacciarlo 17 mesi fa, “quando le accuse contro di lui di comportamento inappropriato sono esplose al di fuori del controllo pubblico. La dice lunga sulla Formula 1 il fatto che si possa sopravvivere ad accuse di molestie sessuali e a uno scandalo di pubbliche relazioni, ma bastano cinque mesi di scarse prestazioni in pista e si dice “mi dispiace, sei fuori”. “Questo è un settore in cui la vittoria nelle gare è una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Non versiamo una lacrima per Horner, il suo licenziamento è una grande notizia (Times)

In questa notizia si parla di: horner - licenziamento - times - versiamo

Terremoto Red Bull, licenziato il team principal Horner: il peso di Verstappen nel licenziamento - Un terremoto scuote la Red Bull: il licenziamento di Christian Horner segna un punto di svolta per la scuderia anglo-americana, scossa da una stagione difficoltosa.

Non versiamo una lacrima per Horner, il suo licenziamento è una grande notizia (Times).

Caso Horner, nuove rivelazioni: era stato deciso il licenziamento - E quanti dubbi sull’imparzialità delle indagini ” dedra ha detto: 4 Marzo 2024 alle 17:22. formulapassion.it scrive