Attività e benessere per la terza età | tornano le mattinate al mare a San Giovanni in Marignano

L’estate a San Giovanni in Marignano si arricchisce di un’occasione speciale dedicata al benessere e alla socialità degli anziani. Attività224, il programma voluto dal Comune, torna con le mattinate al mare per regalare due settimane di relax e sorrisi. Dal 14 al 26 luglio, l’Altamarea Beach Village di Cattolica sarà il palcoscenico di momenti di pura gioia, dalle 6.30 alle 10.30, offrendo servizi pensati per il loro comfort e felicità.

Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni in Marignano per offrire agli anziani due settimane di benessere al mare. Da lunedì 14 a sabato 26 luglio sarà possibile trascorrere le mattinate all’Altamarea Beach Village di Cattolica, dalle 6.30 alle 10.30, con servizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: benessere - mattinate - mare - giovanni

Uno shot di benessere? Te lo serviamo noi! Da Naturium trovi gli shot bio Voelkel, piccoli ma potentissimi concentrati di energia naturale. Perfetti per affrontare la giornata con il sorriso – a casa, al lavoro, in palestra o… tra gli scaffali del nostro shop! Dal Vai su Facebook

Attività e benessere per la terza età: tornano le mattinate al mare a San Giovanni in Marignano; Well Camp: benessere in riva al mare domenica 13 luglio!; Le spiagge più belle del Gargano: la guida essenziale.

Due giovani dispersi in mare a Olbia, ricerche in corso - Due giovani di Olbia, di 24 e 20 anni, risultano dispersi da ieri notte, dopo che erano usciti in mare nella mattinata per una battuta di pesca a bordo di una barca in vetroresina con motore ... Come scrive ansa.it

A Giovanni Acampora il 'Premio Venezia per il Mare' 2025 - Adnkronos - Camera e di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, è stato insignito del prestigioso Premio Venezia per il Mare 2025, per la sezione “Politica ed Economia”. Si legge su adnkronos.com