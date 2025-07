I migranti salvano i comuni montani abruzzesi ma per fermare lo spopolamento bisogna far sì che i giovani restino

In un'epoca in cui molte aree rurali soffrono di spopolamento, l'Abruzzo si distingue grazie a un sorprendente saldo migratorio positivo del +3,67% tra il 2019 e il 2023. I migranti, spesso rifugiati o nuovi residenti, stanno contribuendo a rivitalizzare i piccoli comuni montani, offrendo una speranza per il futuro di queste comunità . Tuttavia, per consolidare questa inversione di tendenza, è fondamentale creare opportunità che convincano i giovani a restare e a investire nel territorio.

Nonostante la tendenza alla diminuzione dei residenti nei piccoli comuni montani, l’Abruzzo ha registrato nel periodo 2019-2023 un saldo migratorio positivo del +3,67%. Un chiaro segnale di nuovi arrivi da diverse parti del mondo che potrebbero rappresentare un fattore di inversione di tendenza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: comuni - montani - migranti - salvano

"SanitĂ Â a un bivio in Abruzzo", l'Unione dei comuni montani scrive a Marsilio - La sanitĂ in Abruzzo attraversa un momento critico, con i comuni montani che chiedono interventi urgenti.

I migranti salvano i piccoli paesi spopolati. Così tutelano classi e ... - Ma negli ultimi dieci anni la popolazione è diminuita del 12,7%. Secondo avvenire.it

I migranti salvano i piccoli paesi spopolati. Così tutelano ... - MSN - sono i migranti arrivati fra noi che ci aiutano a combattere la piaga dello spopolamento», ... Riporta msn.com