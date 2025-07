Castiglion Fiorentino da oggi è possibile presentare la domanda per le agevolazioni Tari per utenze domestiche

Se vivi a Castiglion Fiorentino e desideri alleggerire la tua bolletta Tari, questa è un'occasione da non perdere! A partire da oggi, puoi presentare la domanda per le agevolazioni destinate alle utenze domestiche con ISEE fino a 28.000 euro. Con uno stanziamento di oltre 142.000 euro, il Comune offre un aiuto concreto: approfitta subito di questa opportunità prima che le risorse si esauriscano!

Arezzo, 10 luglio 2025 – Pubblicato oggi sul sito del Comune https: comune.castiglionfiorentino.a r.itit (sezione bandi e avvisi), l’avviso per la presentazione delle domande per le agevolazioni Tari per utenze domestiche sulla base del valore ISEE ordinario fino a 28.000,00 euro relativamente all’anno 2025. L’importo stanziato ammonta complessivamente ad 142.333,01 euro e la riduzione è riconosciuta fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, secondo apposita graduatoria predisposta in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 10 Luglio, oggi, appunto, e fino alle ore 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, da oggi è possibile presentare la domanda per le agevolazioni Tari per utenze domestiche

