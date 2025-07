Juventus | calcio mercato strategico per la Serie A

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo con una strategia di mercato estiva mirata a rafforzare le fondamenta della squadra. Sotto la guida esperta di Damien Comolli, il club torinese punta a consolidare la rosa, investendo con criterio e lungimiranza per competere ai massimi livelli della Serie A. Un piano ambizioso che promette di portare nuova energia e stabilità nel cuore bianconero, assicurando un futuro sempre più brillante alla Vecchia Signora.

Costruire una base solida La Juventus si muove con chiarezza e decisione sul calcio mercato estivo. Le voci raccolte nei circoli online di Torino indicano una strategia ben definita e consolidata. Damien Comolli, guida del progetto bianconero, punta a consolidare la rosa. La squadra si affida a un gruppo di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: calcio mercato strategico per la Serie A

In questa notizia si parla di: juventus - calcio - mercato - strategico

Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025: orario, programma, streaming - Sabato 17 maggio, ore 18.00, Juventus e Roma si sfideranno nella finale della Coppa Italia di calcio femminile allo Stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

"C'È CHI ESCE COL PSG E CHI ESCE COL PSV..." Così Alessandro Cavasinni di FcInterNews a 'Inter Zone', sul canale Youtube di Calciomercato.it: "C'è chi esce col #PSG e chi esce col #PSV, ma questa è un'altra storia" #Inter #Juventus Vai su Facebook

La Juventus fa spesa in casa Atalanta: Ederson il prescelto; L'Inter e il rischio strategico per Thuram: il pericolo clausola, l'idea sul rinnovo e quel mai via così; Juventus e Kolo Muani: un colpo di mercato che cambia le carte in tavola.

Calciomercato Juventus: accordo vicino per Jadon Sancho, cosa manca alla firma - L’operazione per l'arrivo di Jadon Sancho alla Juventus appare molto prossima alla fumata bianca, con ogni dettaglio ormai in via di definizione. Si legge su stadiosport.it

Calciomercato Genoa: rinforzo per la difesa! Arriva in prestito dalla Juventus - Operazione lampo chiusa dal Grifone Il calciomercato del Genoa si accende con un’operazione a sorpresa, destinata a rinf ... Lo riporta calcionews24.com