Antonella Clerici | A È sempre mezzogiorno tutti mangiano i piatti preparati tranne me Mi porto il cibo da casa

Antonella Clerici, regina della cucina televisiva, svela un retroscena inedito durante il podcast di Cattelan: mentre tutti si deliziano con i piatti di "È sempre mezzogiorno", lei preferisce portare il pranzo da casa. Un gesto che sorprende, ma che riflette la sua personalità autentica e le sue abitudini. Scopriamo insieme cosa ha raccontato la conduttrice e come affronta questa piccola differenza rispetto ai colleghi. Continua a leggere.

Antonella Clerici ospite del podcast di Cattelan ha raccontato che tutti mangiano le cose che preparano a È sempre mezzogiorno, in diretta, eccetto lei. "Mi porto il pranzo da casa", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

