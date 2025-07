Il Primo Libro del Giubileo il libro di Arsenio Frugoni

Nel cuore della storia della Chiesa di Roma, il Giubileo rappresenta un momento di profonda spiritualità e rinnovamento. Il primo libro del Giubileo, “Il Libro di Arsenio Frugoni”, riscopre il testo storico “Liber de Centesimo seu Jubileo” di Iacopo Gaetani Stefaneschi, testimone diretto del primo Anno Santo nel 1300. Scopri con noi il vero significato di questa straordinaria tradizione e l’origine di un evento che ha plasmato secoli di fede e speranza.

Il libro riporta alla luce il testo storico del "Liber de Centesimo seu Jubileo" di Iacopo Gaetani Stefaneschi, testimone diretto del primo Anno Santo del 1300.. Quale è il vero significato del Giubileo? Da cosa nacque l'istituzione di un momento fondamentale della storia della Chiesa di Roma? Nell'anno del venticinquesimo Giubileo universale ordinario indetto della Chiesa cattolica per volontà di papa Francesco, arriva nelle librerie venerdì 11 luglio Il primo libro del giubileo. Con la traduzione del "Liber de Centesimo seu Jubileo" del cardinale Iacopo Gaetani Stefaneschi (pp. 96, € 12) di Arsenio Frugoni (1914-1970), tra i maggiori storici italiani del Novecento, docente di Storia medievale alla Normale di Pisa e all'Università di Roma.

