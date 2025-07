Piantedosi zittisce la sinistra | Su Bengasi polemiche provinciali il caso non riguarda l’Italia Il lavoro con la Libia continua

Il ministro Piantedosi mette a tacere le polemiche sulla vicenda di Bengasi, invitando a mantenere la calma e a non ingigantire un episodio che, secondo lui, riguarda più questioni protocollari che il cuore dell'Italia o delle sue politiche estere. La questione libica, infatti, prosegue senza soste, e la collaborazione con la Libia rimane prioritaria. L'attenzione ora è rivolta al dialogo e alla soluzione, piuttosto che alle polemiche inappropriate.

Non minimizza, ma invita anche a non ingigantire. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla del “caso Libia”, ovvero il rifiuto delle autorità di Bengasi di accogliere la delegazione europea, già atterrata, della quale faceva parte insieme ai suoi omologhi di Grecia e Malta e guidata dal Commissario per gli Affari interni e le migrazioni, Magnus Brunner. «È stato un corto circuito protocollare che riguardava la composizione delle delegazioni che dovevano incontrarsi. Ma non ha coinvolto l’Italia», ha chiarito Piantedosi, sgombrando il campo dalle polemiche sollevate dalla sinistra e cavalcate da alcuni giornali che hanno tentato di presentare l’affaire come uno schiaffo all’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it