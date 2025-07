MotoGP GP Germania 2025 Marc Marquez e la Ducati condannati a vincere al Sachsenring!

Il ritorno della MotoGP al Sachsenring si preannuncia un momento decisivo per Marc Marquez e la Ducati, ormai condannati a vincere al tracciato tedesco. Dopo una pausa rigenerante, il Circus riprende con il favorito assoluto, il campione spagnolo, che ha scritto il suo nome già 8 volte tra le storie di questo circuito. La sfida è aperta: la vittoria è nell’aria e il Sachsenring potrebbe diventare il teatro di una nuova conquista memorabile.

Il Mondiale di MotoGP riparte dopo una settimana di pausa. Il Gran Premio di Germania, programmato dall’ 11 al 13 luglio, si disputerĂ sul tracciato in cui il dominatore della stagione ha giĂ vinto una pletora di gare. Marc Marquez ha difatti trionfato al Sachsenring 8 volte su 9 presenze nella classe regina, con una percentuale di successi che sfiora il 90%. Considerando come El Trueno de Cervera quest’anno abbia primeggiato in 15 dei 20 appuntamenti agonistici andati in scena tra Sprint e GP veri e propri, è evidente come la tavola sia apparecchiata per il quarto en plein consecutivo da parte dello spagnolo, il quale dopo il (relativamente) tribolato weekend di Silverstone, non ha piĂą lasciato quartiere agli avversari, arraffando il bottino pieno tra Aragona, Italia e Olanda. 🔗 Leggi su Oasport.it