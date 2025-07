Biasin | Sommer? Ho chiamato l’Inter e mi hanno risposto così

Il mercato dell'Inter si infiamma con il futuro di Sommer al centro dell’attenzione. Fabrizio Biasin svela un retroscena: una telefonata con i nerazzurri per sondare le intenzioni sul portiere svizzero. Tra voci di addio e interesse turco, la situazione resta avvolta nel mistero. Ma cosa bolle davvero in pentola? Scopriamolo insieme, perché nel calcio, come nella vita, ogni dettaglio può cambiare tutto.

Biasin rivela di una telefonata fatta all'Inter per capire il futuro di Sommer. Ecco cos'ha spiegato il giornalista in merito alle voci di un possibile interesse del Galatasaray nei suoi confronti. LA SITUAZIONE – In casa nerazzurra, tiene banco anche il futuro del portiere svizzero. Fabrizio Biasin, in collegamento su TeleLombardia, ha fatto il punto sulla situazione rivelando anche di una chiamata con la società: « Anche in questo caso, si leggono duemila nomi di presunti portieri che l'Inter starebbe monitorando in caso di uscita di Sommer. Ma io ho chiamato e la risposta è stata: " Per noi Sommer è un giocatore dell'Inter.

