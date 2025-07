Trump sorpreso il presidente della Liberia parla inglese | la lingua ufficiale del Paese

Durante una visita alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è lasciato sorprendere dall’eccellente inglese del suo ospite, Joseph Nyuma Boakai, presidente della Liberia. Un momento di grande rispetto e ammirazione, che ha sottolineato l’importanza della lingua come ponte tra culture diverse. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando come le competenze linguistiche possano aprire porte e creare connessioni profonde a livello internazionale.

Donald Trump riceve alla Casa Bianca una delegazione di capi di stato africani. Il presidente degli Stati Uniti accoglie, tra gli altri, il presidente della Liberia, Joseph Nyuma Boakai. L’intervento di Boakai è particolarmente apprezzato da Trump: “Il suo inglese è ottimo. Dove lo ha studiato? In Liberia? A questo tavolo ho persone che non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump sorpreso, il presidente della Liberia parla inglese: la lingua ufficiale del Paese

In questa notizia si parla di: presidente - trump - liberia - sorpreso

Trump in Arabia: ha incontrato Bin Salman. Poi in Qatar: gli regalano un aereo.L’ostaggio liberato non andrà dal presidente - Donald Trump ha recentemente visitato l'Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman all'aeroporto di Riad, con la partecipazione del segretario di Stato Marco Rubio.

La nuova figuraccia di Trump: si complimenta col presidente della Liberia per l’inglese (ignorando che…; Trump e il video della (quasi) gaffe con presidente Liberia; Trump elogia l’inglese del leader della Liberia, che è la lingua ufficiale del Paese.

La gaffe di Trump con il presidente della Liberia: "Ma che ottimo inglese!" - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sorpreso tutti oggi alla Casa Bianca congratulandosi con il Presidente della Liberia, Joseph Boakai, per la sua padronanza dell'inglese. Lo riporta msn.com

Scivolone diplomatico per il Presidente degli Stati Uniti durante un incontro alla Casa Bianca con cinque leader africani - Scivolone diplomatico per il Presidente degli Stati Uniti durante un incontro alla Casa Bianca con cinque leader africani ... Da dire.it