Calciomercato Genoa chi sarà l’erede di Andrea Pinamonti? La situazione intorno ai rossoblu

Il calciomercato del Genoa si fa sempre più intenso mentre i rossoblù cercano il sostituto ideale di Andrea Pinamonti. Con Tegnstedt e Simeone pronti a presidiare l’attacco, la società rossoblù lavora senza sosta per definire le strategie più efficaci e rafforzare la squadra. In questa fase cruciale, ogni mossa potrebbe fare la differenza per il futuro del Genoa e la corsa alla Serie A.

Calciomercato Genoa: Tegnstedt e Simeone le alternative a Pinamonti. La situazione attuale dei rossoblu Il Calciomercato Genoa entra in una fase cruciale, con la società rossoblù impegnata nella ricerca di un attaccante di spessore per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’obiettivo principale resta Andrea Pinamonti, ma la trattativa con il Sassuolo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, chi sarà l’erede di Andrea Pinamonti? La situazione intorno ai rossoblu

In questa notizia si parla di: calciomercato - genoa - pinamonti - situazione

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

Pio Esposito: Genoa in pole, ma mezza Serie A sogna il bomber! Il suo nome è sulla bocca di tutti e infiamma il calciomercato Inter: Francesco Pio Esposito è uno dei talenti più corteggiati dell’estate. Dopo una stagione da protagonista assoluto in Serie B con l Vai su Facebook

Pinamonti torna al Sassuolo: che cosa farà il Genoa in attacco?; Bologna, piace Pinamonti. E molto dipenderà da Genoa e Sassuolo; Calciomercato Genoa, priorità Pinamonti.

Pinamonti torna al Sassuolo: che cosa farà il Genoa in attacco? - Confermato Vieira, il club rossoblù sta lavorando per allestire una squadra che possa alzare l'asticella a partire dall'attacco. Segnala calciomercato.com

Ex Inter, Pinamonti saluta il Genoa: “Fatto sentire a casa”. Due inglesi su di lui - L'ex Inter Pinamonti ha completato la sua esperienza al Genoa e torna al Sassuolo in attesa di trovare una nuova destinazione ... fcinter1908.it scrive